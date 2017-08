Politie redt hond uit warme mobilhome op parking Planckendael

Mechelen - De Politie Zone Mechelen-Willebroek heeft woensdagmiddag een hond moeten bevrijden uit een kampeerauto.

De mobilhome stond op de parking van Planckendael in Muizen, laat de politie weten. Het dier had geen drinken of eten, en in de auto was het heet aan het worden.

De politie waarschuwt nog eens dat je dieren niet opgesloten mag achterlaten in je wagen.