Alexander Kristoff heeft nieuw team voor volgend seizoen beet

Alexander Kristoff verlaat Katusha-Alpecin op het einde van het seizoen en trekt naar UAE Team Emirates. De Noorse wielrenner tekende een contract van twee seizoenen bij het team uit de Emiraten. Dat maakte UAE Team Emirates woensdag zelf bekend.

“We hebben een deal met Alexander Kristoff voor 2018 en 2019, het definitieve contract zal binnen een paar weken ondertekend zijn, na een aantal routinetesten door onze medische staf”, liet UAE Team Emirates weten.

Kristoff reed al sinds 2012 in loondienst van Katusha en bezorgde de Russische ploeg tal van grote overwinningen. In 2014 won hij Milaan-Sanremo en twee etappes in de Tour, een jaar later schreef hij onder meer de Ronde van Vlaanderen en de Scheldeprijs op zijn naam.

Vorig jaar en dit seizoen moest hij tevreden zijn met ereplaatsen in de klassiekers en ritzeges in kleinere rittenkoersen. Ook in de Tour de France slaagde hij er niet in om een ritoverwinning te pakken. Hoewel hij al twee jaar geen grote koers meer won, waren de looneisen van de 30-jarige Noor (1,5 miljoen euro) erg hoog. Bij Katusha wilden ze aan die voorwaarden niet toegeven. Bij Astana konden ze wel een sterke klassieke renner gebruiken, maar ook Vinokourov schrok van zijn prijs.

Bij UAE Team Emirates was men wel bereid om diep in de geldbuidel te tasten. De ploeg uit Abu Dhabi met Italiaanse verankering wil na een mager eerste jaar meedoen met de allergrootsten. Dankzij een budgetverhoging naar circa 18 miljoen euro zullen zij de grootste kooplustigen van deze transferperiode worden. Behalve Kristoff - voor de klassiekers en de sprints - wordt allicht ook nog een kopman voor het rondewerk aangetrokken. De namen van Fabio Aru, Daniel Martin en Mikel Landa circuleren alvast.

Kittel naar Katusha?

Door het vertrek van Alexander Kristoff komt er budgettair flink wat ruimte voor de komst van Marcel Kittel naar Katusha. De Duitse cosponsor Alpecin aast op de welgevormde Duitse sprinter. Met Tony Martin vindt hij bij Katusha ook zijn oude maatje terug. Een langer verblijf bij Quick Step Floors is niet uitgesloten, maar dan moet Lefevere met extra geld over de brug komen, terwijl hij met Gaviria nog een Tour-hongerige topsprinter in zijn rangen heeft.

Het is trouwens een drukke transferdag in wielerland. Vandaag maakte ook Fortuneo-Oscaro de komst van bergkoning Warren Barguil bekend.