Sébastien Grignard haalt brons in tijdrit voor junioren op EK wielrennen

Sébastien Grignard heeft België een eerste medaille geschonken op de Europese kampioenschappen wielrennen in het Deense Herning. In de tijdrit voor junioren fietste hij woensdagnamiddag naar het brons.

Grignard was over de 31,5 km negentien seconden trager dan de Noorse winnaar Andreas Leknessund. Die haalde het in 39:16 voor thuisrijder Julius Johansen, tweede op 14 seconden.

Loran Cassaert, de tweede Belgische deelnemer, eindigde op de negende plaats op 1:10 van Leknessund. Eerder op de dag werd Shari Bossuyt veertiende in de tijdrit voor junioren meisjes, Alana Castrique reed de vijftiende chrono.