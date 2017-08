Met deze trucjes maak je komaf met die vervelende fruitvliegjes

Vanaf het voorjaar zijn ze er: fruitvliegjes. En hoe schoon je keuken ook is, ze lijken altijd hun weg te vinden om rond het aanrecht en de vuilnisbak te cirkelen. Maar dankzij deze trucjes van culinaire site Food 52 heb je binnenkort geen last meer van de beestjes.

Vroeg in het jaar en nog niet zoveel fruitvliegjes?Doe een beetje azijn (rijstazijn, appelazijn en rode wijnazijn werken het best) in een kommetje. Doe er een beetje detergent bij. Plaats er nu een iets groter, glazen kommetje overheen en laat het rusten op twee eetstokjes in de gootsteen. De vliegjes komen af op de keur en blijven gevangen in de ‘stolp’.

Worden de fruitvliegjes hardnekkiger, plaats een klein schaaltje azijn in het bovenste rek van de vaatwasmachine. Laat de deur op een kier, maar sla ze ’s morgens dicht en was de fruitvliegjes gewoon weg. Een andere optie: laat een handdoek een nacht weken in azijn. Spray er de volgende morgen een klein beetje insectenverdelger overheen en de fruitvliegjes vallen... als vliegen.

De klassieke methode probeerden ze bij Food 52 ook: een bokaal nemen met deksel (of vershoudfolie), er een beetje honing in gieten, een gaatje in het deksel maken en de vliegjes blijven plakken. Uit de test van verschillende methodes, blijkt dat deze methode minder vliegen doodde dan de alternatieve opties.