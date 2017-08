Havenbedrijf en DP World blijven geloven in nachtopening Waaslandhaven: “Oplossingen zijn niet kant-en-klaar beschikbaar”

Van Moer Logistics, een groot transportbedrijf, stelt zich ernstige vragen bij het huidige systeem van de nachtopening in de Waaslandhaven. Dat systeem moet congestie met vrachtwagens overdag tegengaan, maar volgens Van Moer is het systeem voorlopig niet economisch rendabel. Bij onder meer het Havenbedrijf blijft men geloven in het systeem.

Door de sterk aangegroeide drukte met de aan- en afvoer van containers op de linkerscheldeoever werd eind maart gestart met de zogeheten nachtopening. Daarbij kunnen containers quasi non-stop worden geladen en gelost.

Maar dat systeem heeft zijn beperkingen, meent Jo Van Moer, CEO van de grote transportgroep Van Moer Logistics. Hij stelde in uw krant dat het systeem geen groot succes is en dreigt te mislukken. “Het is mooi dat ‘s nachts een volle container op de kade kan worden gezet, maar het heeft geen zin als hij leeg moet wegrijden of tot overdag moet wachten om een lege container op te pikken. Bij Antwerp Gateway (DP World) blijft de kade voor lege containers ‘s nachts gesloten. Bij MPET (MSC/PSA) kan lege containers oppikken wel, maar moet je 10 euro extra betalen”, zegt hij.

Zelf wil Van Moer gerust een beperkte voorraad lege containers toelaten op zijn terrein, zodat deze na een ‘volle rit’ meteen op een terugrit mee kunnen.

“We werken aan een plan”

Bij DP World Antwerp ontkent men dat het op een mislukking dreigt uit te draaien. “Maar liefst 10 procent komt nu al ‘s nachts, wat de operaties overdag ontlast”, zegt woordvoerster Kris Thieren. “We begrijpen wel het probleem van de lege containers. We werken aan een plan, maar dat zal pas voor september zijn. Op zich staan we wel achter de suggestie voor een beperkte stock op een andere locatie.”

Ook volgens het Havenbedrijf Antwerpen, die de nachtopening ondersteunt, is het nog te vroeg om het plan nu al af te schieten. “De nachtopening vergt van alle partijen in de logistieke keten de nodige inspanningen. Oplossingen zijn niet kant-en-klaar beschikbaar, maar we moeten er, zoals in de afgelopen maanden, verder aan werken”, zegt Kurt Tuerlinckx.