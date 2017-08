Gemeente Essen en Unizo starten nieuwe fiets- en wandelcampagne

Essen - Essen is Vriend van de Fiets. Wie in augustus en september naar de winkel wandelt of fietst, maakt kans op een mooie fiets of een van de vele andere prijzen.

De gemeente Essen en Unizo werkten een nieuwe fietscampagne uit dat verder bouwt op het concept ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’.

"Met de campagne moedigen we klanten van Essense handelszaken aan om vaker met de fiets of te voet boodschappen te doen", zegt schepen van Leefmilieu Helmut Jaspers (sp.a). "Zo draagt de campagne ‘Essen is vriend van de fiets!’ bij aan het milieu, de gezondheid en de leefbaarheid in onze gemeente.

Maak kans op prijzen

Per keer dat je te voet of met de fiets bij een handelszaak in de gemeente Essen gaat winkelen, krijg je als beloning een stempel op je stempelkaart. Door je volle stempelkaart in te leveren bij een lokale handelaar maak je kans op mooie prijzen, waaronder een fiets. De campagne loopt van 1 augustus tot en met 23 september 2017. De prijzen worden uitgereikt op de Nacht van de Klant van Unizo op 30 september 2017.

De deelnemende handelaars herken je aan de affiche in hun etalage en vind je terug in deze lijst: klik hier!