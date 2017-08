Fase 2 van werken tussen Liefkenshoek- en Tijsmanstunnel van start

Het agentschap Wegen en Verkeer start op vrijdag 4 augustus met de tweede fase van de vernieuwing van de R2 tussen de Liefkenshoektunnel en de Tijsmanstunnel. Over een afstand van ongeveer 450 meter wordt het wegdek in beide richtingen volledig opgebroken en heraangelegd.

Het wegdek van de R2 en de ondergrond zijn in slechte staat. Dat resulteert in combinatie met het vele zware vervoer in steeds meer putten, scheuren en verzakkingen in het wegdek. Afgelopen jaar moesten er dan ook geregeld dringende herstellingen uitgevoerd worden om deze schade te herstellen, steeds met grote hinder tot gevolg.

Asfalt

Om het probleem structureel aan te pakken, vernieuwt het agentschap het wegdek van de R2 tussen de Liefkenshoektunnel en de Tijsmanstunnel nu grondig. Het beton wordt helemaal opgebroken, de ondergrond wordt verbeterd en er komt een nieuwe wegopbouw in asfalt. In totaal wordt een strook van ongeveer 450 meter vernieuwd in beide rijrichtingen. Behalve herstellingen op de R2 worden ook de op- en afritten van het complex Lillo gedeeltelijk vernieuwd.

Fase 2

De eerste fase is ondertussen achter de rug en liep zelfs twee weken voor op schema.De tweede fase van de werken start op vrijdagavond 4 augustus. Dan wordt het wegdek van de R2 in de richting van de Liefkenshoektunnel aangepakt.

In augustus (fase 2) vervangt AWV het wegdek van de R2 richting de Liefkenshoektunnel. Tijdens fase 2 blijft doorgaand verkeer op de R2 richting de Liefkenshoektunnel steeds mogelijk, over één versmalde rijstrook. Het verkeer richting Tijsmanstunnel wordt over twee versmalde rijstroken geleid. De verbindingen tussen de R2 richting Liefkenshoektunnel en de Scheldelaan (N101) worden afgesloten.

Foto: Wegen en Verkeer

Het verkeer van de Scheldelaan (N101) richting de Liefkenshoektunnel kan de R2 oprijden richting Tijsmanstunnel en keren aan het complex Kanaaldok. Het verkeer van de R2 richting de Scheldelaan (N101) volgt vanaf het complex Antwerpen-Haven een omleiding via de A12 en het complex Zandvliet (nr. 11) naar de Scheldelaan (N101).

Foto: Wegen en Verkeer

Meer info: www.wegenenverkeer.be