WIELERTRANSFERS. Warren Barguil verlaat Sunweb en wordt kopman bij Franse ploeg

Warren Barguil, die de bolletjestrui in de Tour de France won, heeft een nieuwe ploeg. De beloftevolle Fransman verlaat Team Sunweb op het einde van het jaar en wordt kopman bij de Franse ploeg Fortuneo-Oscaro. “De ploeg zal de komende drie seizoenen een ploeg bouwen rond Warren Barguil”, laat Fortuneo-Oscaro weten op haar website.

Dat Barguil naar Fortuneo-Oscaro trekt, is niet toevallig. De 25-jarige Barguil is een uitgesproken Bretoener, terwijl Fortuneo ook roots heeft in Bretagne. In 2011 liep Barguil stage bij Bretagne-Schuller, de voorloper van die ploeg. Barguil had nog een jaar contract bij Sunweb tot 2018. De berggeit veroverde in de afgelopen Tour de bolletjestrui en de superstrijdlust. Voor Fortuneo-Oscaro is de transfer van Barguil een slimme zet, de procontinentale ploeg is zo (zogoed als) zeker van startrecht in de Tour de France volgend jaar.

“Ik ben zeer blij om hier te tekenen. Ik heb de laatste jaren de ploeg zien groeien en dat toonden ze ook in de voorbije Tour de France. Het is een sterk collectief met goeie individuen. Ze zijn in staat om goeie resultaten neer te zetten op het hoogste niveau. Daarnaast vind ik bij Fortuneo een ploeg met Bretoense DNA. Dat maakt het natuurlijk nog mooier. Ik wilde in mijn carrière altijd terugkeren naar mijn roots.”

“We zijn heel fier dat een groot kampioen als Warren ons team vervoegt”, zegt algemeen manager Emmanuel Hubert. “Hij zal kunnen rekenen op de steun van een heel team, dat al lang wacht op een kopman die in staat is de grootste koersen op internationaal niveau te winnen.”

Naast Warren Barguil maakte Fortuneo ook de komst van Amäel Moinard bekend. De 35-jarige Fransman verlaat eind dit jaar het BMC van Greg Van Avermaet. In de afgelopen Tour eindigde Moinard 32e. “Ik raakte overtuigd van het sportieve project dat de ploegleiding en Warren Barguil me voorstelden”, reageerde Moinard op de site van Fortuneo-Oscaro.

Martijn Tusveld naar Sunweb

De Nederlander Martijn Tusveld heeft een contract voor twee jaar ondertekend bij Team Sunweb. In het najaar van 2016 kwam hij al als stagiair uit voor de WorldTourploeg, die toen nog Giant-Alpecin heette. Tusveld (23) genoot zijn opleiding bij de Rabobankploeg en komt over van Roompot - Nederlandse Loterij.

Tusveld, dit seizoen onder meer tiende in de Ronde van Oostenrijk, had nog een contract voor een jaar bij Roompot. “Na enkele goede gesprekken met de ploegleiding van Sunweb hebben we Martijn de kans gegeven deze stap te maken”, licht Roompot-manager Michael Zijlaard toe. “Eén van onze doelen is om jaarlijks minimaal één Nederlandse renner door te laten stromen naar het hoogste niveau.”

Tusveld zelf had vorig jaar bij zijn stage meteen “een goed gevoel” bij de ploeg waarvoor hij nu een contract heeft getekend. “Ik ben blij met deze kans en dank ook Roompot voor de ondersteuning die ik afgelopen jaar heb gekregen.”

Bij Sunweb, dat Bert De Backer en Zico Waeytens in de rangen heeft, wacht Tusveld een rol in de klassiekers en in de sprinttrein rond de Australiër Michael Matthews, winnaar van de groene trui in de voorbije Tour.