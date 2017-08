Roger Federer zegt deelname toe aan Montreal Masters

Roger Federer is er volgende week bij op het Masters 1.000 toernooi in het Canadese Montreal. De Zwitserse tennisvedette bevestigde zijn deelname in een persbericht.

“Ik ben heel blij dat ik kan terugkeren naar Montreal. Het is jaren geleden dat ik nog de kans heb gehad er te spelen”, aldus de Zwitser, die voor het laatst aantrad in Montreal in 2011. De negentienvoudige grandslamkampioen zal er volgende week, op 8 augustus, zijn 36e verjaardag vieren.

Federer won vorige maand voor de achtste keer Wimbledon, een absoluut record, en schreef begin dit jaar ook al een vijfde Australian Open bij op zijn indrukwekkende erelijst. De Zwitser won dit seizoen vijf van de zes toernooien waaraan hij deelnam. “2017 is al een heel opwindend seizoen geweest”, bevestigt ‘FedExpress’, die het jaar begon op de zeventiende plaats en inmiddels derde staat. “Ik kijk er erg naar uit opnieuw op de ATP Tour in actie te komen.”

Roger Federer won de Rogers Cup, die afwisselend in Montreal en Toronto wordt gehouden, al twee keer, in 2004 en 2006 en telkens in Toronto. Op het hardcourt in Montreal kon hij nog niet zegevieren.

Vorig jaar ging de titel in Toronto naar Novak Djokovic. De Serviër zette door een elleboogblessure inmiddels een punt achter zijn seizoen.