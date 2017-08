Restaurant I Famosi verhuist

Antwerpen - I Famosi, het Italiaans familierestaurant in de Sint-Andrieswijk in Antwerpen, dat bekend is om zijn traditionele Romeinse keuken, verhuist volgende week.

“We zitten nu juist tien jaar in de Steenbergstraat”, zegt uitbater Fabio Gambone. “Tijd om te veranderen. Daarom hebben we gezocht naar een nieuwe plek met voldoende faciliteiten voor de klanten. Vanaf volgende dinsdag 8 augustus verhuizen we naar de De Burburestraat 6, in een buurt waar meer parkeermogelijkheden zijn. In het restaurant zelf hebben we niet meer zitplaatsen, wel meer ruimte en comfort.”

I Famosi haalde het interieur voor de nieuwe zaak ook uit Rome.

In de Steenbergstraat blijft het een authentieke pizzeria met antipasti voor wie het wachten wil inkorten.