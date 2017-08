Fan die zanger Dotan niet herkende op vliegtuig schrijft hem prachtige excuusmail

Maandagavond deelde de Nederlandse singer-songwriter Dotan een opvallend verhaal via Twitter: naast hem op het vliegtuig zat een meisje naar zijn muziek te luisteren. Hij begon ermee te babbelen, maar zij bleek helemaal niet door te hebben dat ze naast haar grote idool zat. Op een bepaald moment laat ze de zanger van monsterhit ‘Home’ zelfs naar zijn eigen muziek luisteren.

De zanger verklapte de hele vlucht niets, maar gaf bij het uitstappen een briefje aan het meisje. “Ik wilde het moment niet verpesten en ik wilde niet dat ze zich zou schamen. Het gaat om de muziek en eigenlijk was dit het mooiste compliment ooit”, zei hij.

Excuses

Dinsdagavond liet de zanger via Twitter weten dat het meisje hem een prachtige excuusmail heeft bezorgd. “Beste Dotan,” begint ze. “Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Eerst en vooral: ik kan nog altijd niet geloven dat ik zo dom was je niet te herkennen en al je subtiele hints te negeren. Om een of andere reden had ik je daarvoor nog nooit opgezocht. Ik kocht je album nadat ik je muziek had gehoord in een aflevering van The Originals. Sindsdien staat het non-stop op.”

“Ik wil even benadrukken dat het niets persoonlijk is en dat ik echt had willen vertellen hoe dankbaar ik ben voor je muziek. Ik zou veel van mijn favoriete artiesten niet herkennen als ik ze tegenkwam, want ik ben vooral in de muziek geïnteresseerd. Ik dacht zelfs dat jullie een band waren (schaam schaam).”

Moeilijke periode

“Het feit dat je het zelf niet verklapte, getuigt van bescheidenheid, maar ik wou dat je het toch gedaan had. Toen ik je bericht las, pakte ik mijn mama vast en we konden het niet geloven. We zijn door een moeilijke periode gegaan en je muziek heeft ons erdoor geholpen. Meer dan je je kan voorstellen.”

“Mijn mama en ik zouden het fantastisch vinden je dit najaar eens aan het werk te zien. Ik kan niet geloven dat je ons zo nog tickets hebt gegeven na die epic fail. Blijf alsjeblieft prachtige muziek maken en blijf zo bescheiden als je bent. Ik beloof je dat dit nooit meer zal gebeuren. Nooit. Veel liefs, Alicia.”