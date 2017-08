Oude waterput en pomp smukken tuin heemmuseum op

Schelle - De tuin van heemmuseum Bystervelt in Schelle is verrijkt met een aantal voorwerpen die afkomstig zijn van het vroegere Huize Ter Lande. Dat moest in 1998 definitief de deuren sluiten.

Een aantal voorwerpen, zoals een oude waterpomp, een waterput en een zuil waarop nog de contouren van leeuwenkoppen zichtbaar zijn, krijgen nu een tweede leven in de tuin van heemmuseum Bystervelt. “Onder impuls van technisch coördinator van de gemeente Patrick Van den Acker konden deze pronkstukken uit de tuin worden gered. Stuk voor stuk werden ze in de tuin van het heemmuseum weer opgebouwd”, zegt Rik De Bondt, voorzitter van het heemmuseum. “Bedoeling is om in de tuin ook nog een aantal landbouwwerktuigen uit te stallen. In de eerste plaats om bij schoolbezoeken de jeugd een beter beeld te geven van het boerenleven van weleer”, geeft de voorzitter aan.