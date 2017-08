Jobstudente brengt 8.300 bomen in kaart

Schoten -

Marie Kerckhofs was de voorbije maand juli als jobstudente aan de slag voor de Schotense milieudienst met een bijzondere missie. De pas afgestuurde juriste had als taak met een gps-toestel zo veel mogelijk bomen op openbaar domein in kaart te brengen. “Deze gegevens steken we in ons systeem, waardoor we een gedetailleerd plan krijgen met info per boom als soort en ouderdom”, legt milieuambtenaar Dirk Vercammen uit. “Maar liefst een derde van de gemeentelijke uitstoot van broeikasgassen wordt opgevangen door de laanbomen. Die gezond houden is dus van grote waarde.”