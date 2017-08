Antwerp-assistent De Decker op cursus

Laszlo Bölöni moest het de afgelopen dagen stellen zonder zijn hoofdassistent Wim De Decker, die een cursus volgde in het kader van zijn Pro License.

De kern werkte ­gisterochtend één training af. Die bestond uit rondo’s, tactische spelvormen, afwerking en wedstrijdjes. ­Enkel de zieke Randriambololona ontbrak nog.

Vanaf vandaag bereidt de Great Old zich achter gesloten deuren voor om de wedstrijd van zondag bij AA Gent. Van de beloften van de Great Old is enkel Younes Achter nog van de partij. De middenvelder werkte de hele voorbereiding mee af en kreeg veel speelkansen, maar wacht nog steeds op een contract.

Het management van Biset en Colpaert, die weg mogen, houdt dan weer alle pistes open. Moeskroen klopte al aan voor Biset, voor Colpaert blijft het koffiedik kijken. Zeker is dat er clubs uit zowel 1A als 1B interesse tonen.