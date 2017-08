Hamilton: "Robert Kubica zou zonder zijn crash F1-wereldkampioen zijn"

Volgens Lewis Hamilton had de Pool Robert Kubica al een wereldtitel in de Formule 1 kunnen behalen indien hij in 2011 geen dramatische crash meemaakte tijdens een rally in Italië.

Kubica was aan een steile opmars bezig in de Formule 1. Er werd zelfs al gespeculeerd over een mogelijke overstap naar Ferrari maar uiteindelijk vielen de Pool zijn plannen plots allemaal in duigen. De droom om in de nabije toekomst te gaan strijden voor overwinningen en de wereldtitel spatte uit elkaar toen hij met zijn rallywagen crashte. Een vangrail boorde zich in de wagen en Kubica verloor bijna een hand.

Nu, zo'n zes jaar later lijkt de droom om opnieuw aan F1-races deel te nemen te herleven. Kubica nam voor het Renault F1 team deel aan twee succesvolle F1-tests met een bolide uit 2012. Vandaag is er echter de echt grote test want Renault biedt de Pool de kans om met een bolide van dit seizoen deel te nemen aan de officiële F1-test in Hongarije.

Volgens Lewis Hamilton is dit een uitermate goede zaak. Net als heel wat fans hoopt de Brit dat Kubica een succesvolle test aflegt en daadwerkelijk in staat is om opnieuw te racen op het allerhoogste niveau.

"Robert is één van de snelste rijders waar ik ooit tegen heb gereden," aldus Hamilton. "Hij is één van de beste rijders waartegen ik gereden heb. Indien hij nog steeds in de F1 aan het racen was dan zou hij aan het strijden zijn voor een wereldtitel of zelfs al een wereldtitel behaald hebben. Hij is een ruw natuurtalent en het is jammer dat hij momenteel niet mee op de startgrid staat."

Kubica is een erg bijzondere rijder, zo meent Hamilton, een puur natuurtalent zoals er maar weinig tot de Formule 1 doorstoten.

"Er zijn niet veel geweldige rijders die in de F1 geraken. Er wordt gefilterd, gefilterd tot je rijders overhoudt die veel beter zijn dan de rest maar daarom nog niet de allerbeste zijn. Vervolgens heb je echter rijders zoals Kubica, rijders die zeer bijzonder zijn."

De test van vandaag moet bepalen of Kubica ondanks de blessure aan zijn hand en arm daadwerkelijk opnieuw in staat is om te racen op het allerhoogste niveau. Vooral fysiek vormen de huidige generatie F1-bolides immers een serieuze uitdaging.

"Ik ben echt blij dat hij aan deze test kan deelnemen en ik zal zijn test met veel aandacht volgen, hoe zijn test verloopt en of hij opnieuw zal racen. Ik zou het geweldig vinden indien hij dat kon, vooral op fysiek vlak," besluit Hamilton.

