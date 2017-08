Ticketverkoop kerstbierfestival begonnen

Essen - Het is nog volop zomer maar de ticketverkoop voor de 23ste editie van het O.B.E.R. (Objectieve Bierproevers van de Essense Regio) Kerstbierfestival, dat plaatsvindt op 16 en 17 december in de ­Heuvelhal in Essen, gaat al van start. Kerstbierliefhebbers uit de hele wereld komen dan afgezakt naar Essen om te proeven van zo’n tweehonderd verschillende bieren.

“Net als vorig jaar werken we ook nu met een exclusieve ­online voorverkoop”, zegt Gunter Mertens, voorzitter O.B.E.R. vzw. “Voor zowel zaterdag als zondag verkopen we maximaal negenhonderd tickets. De prijs voor een toegangsticket houden we op 20 ­euro. Daar komt een reservatiekost bij van 1,40 euro. In die prijs zitten zeven jetons, een proefglas 2017, een festivalgids en een bon voor een flesje water. Je kan er respectievelijk mee binnen op ­zaterdag van 13.30 tot 23u of op zondag van 12 tot 19u."

Zaterdagavond is de toegang vrij van 19u tot 23u. Dan koop je aan de inkom een startpakket.



www.kerstbierfestival.be