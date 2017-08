Bart Somers draaft dit najaar op in ‘De Slimste Mens ter Wereld’

Erik Van Looy heeft naast de beschermheilige der landbouwers – Dina Tersago – en de blonde nimf van Het Journaal – Goedele Wachters – ook de beste burgemeester van de ­wereld vastgelegd voor De Slimste Mens ter Wereld. Bart Somers (53), burgervader van Mechelen, doet dit najaar een gooi naar de titel in het vijftiende seizoen.

Daniël Termont, Pieter De Crem, Freddy Thielemans, Herman De Croo, Johan Vande Lanotte en Louis Tobback: Bart Somers (Open Vld) is niet de eerste burgemeester die zwicht voor de charmes van Erik Van Looy. Ook de man die dit voorjaar nog uitgeroepen werd tot beste burgemeester van de wereld, besefte dat hij “geen nee kon blijven zeggen”.

De Mechelse burgemeester had nochtans goede argumenten om dat vol te houden: hij is géén begenadigd quizzer, kijkt weinig televisie en is niet goed thuis in sport, muziek en de lichtere dingen des levens.

“Eigenlijk is dit een kamikazepoging. Ik heb een goede algemene kennis, maar ik lees de kranten met een professionele bril. Ik doe wel mee om te winnen, maar ik ga er niet voor studeren zoals mijn schoonbroer Hans Bourlon (de Studio 100-baas bereidde zich voor met lijstjes en schriftjes, red.). Ik verwacht er niet te veel van, ik doe mee omdat het plezant is.”

Somers beseft dat heel wat politici op één deelname blijven steken. “Als mij dat overkomt, zal mijn zelfbeeld daar niet onder lijden. Ik begrijp dat de best scorende Open Vld’er tot nu toe Gwendolyn Rutten is. Terecht, zij is de voorzitter. Uit loyaliteit zal ik de haar in haar eer laten, ik zie mezelf niet beter doen. Ik zal de kleuren van de stad Mechelen met vuur verdedigen, maar het is niet mijn ambitie om in de top vijf van best scorende politici te belanden.”

“Mijn populariteit een zetje geven? Ik zit al lang in de politiek, ben al zestien jaar burgemeester. Ik ben blij dat mijn politieke toekomst niet afhangt van deze quiz. Ik doe dit omdat ik de quiz leuk vind en omdat Erik Van Looy me zelf gevraagd heeft. Hij is heel overtuigend, hij zou een goede ver­koper zijn.”