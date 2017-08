RECENSIE. U2 in het Koning Boudewijnstadion: een bisronde van ruim twee uur

Met 50.000 waren ze, de fans van U2 die gisteren in het Brusselse Koning Boudewijnstadion een afspraak met de geschiedenis hadden. De Ierse groep vierde de dertigste verjaardag van The Joshua Tree, maar de songs klonken alsof ze gisteren geschreven waren.

Het is niet elke band gegeven om een van de meest succesvolle songschrijvers van de voorbije dertig jaar als support act te strikken, maar U2 is niet zomaar een groep. En dus voelt Noel Gal- lagher – van Oasis, inderdaad – zich niet te goed om het publiek op te warmen met klassiekers als Wonderwall, Champagne Supernova en Don’t Look Back in Anger. Het klinkt niet kwaad, al blijft het publiek er vrij onbewogen bij. Zelfs iemand met zijn staat van dienst kan er niet omheen dat hij in vergelijking met de vier Ieren die nadien komen gewoon een voorprogramma is. Niets minder, maar ook niets meer.

U2 heeft intussen een nieuwe plaat klaar, Songs of Experience, en vorig weekend werd in Amsterdam zelfs al een nieuwe clip opgenomen, maar intussen staan Bono en co. nog even stil bij de plaat die hen dertig jaar geleden naar de wereldtop katapulteerde. Met meer dan 30 miljoen verkochte exemplaren blijft The Joshua Tree tot vandaag een van de belangrijkste elpees uit de muziekgeschiedenis. En gezien de enorme opkomst – de hele tournee was in enkele minuten uitverkocht, en er komen extra concerten in de VS, Mexico en Zuid-Amerika – spreken de songs van toen nog steeds tot de verbeelding. Veel van die songs belichten de schaduwzijde van het beloofde land Amerika. Licht en donker, arm en rijk: de tegenstellingen zijn er anno 2017 nog scherper op geworden.

U2 begint even bescheiden als spectaculair. Terwijl The Whole of the Moon van The Waterboys door de luidsprekers knalt, stapt drummer Larry Mullen Jr. over de lange catwalk naar het hart van het stadion, waar zich een kleiner podium bevindt in de vorm van The Joshua Tree. En dan: het legendarische tromgeroffel dat Sunday Bloody Sunday inleidt. Daar is The Edge, met die al even vertrouwde gitaarintro! Voor je ’t weet staan ook bassist Adam Clayton en Bono erbij. Daar, op dat kleine podium, omsingeld door de fans, is U2 weer de rockgroep uit haar jonge jaren. Geen show, geen video, geen special effects. Het vuurwerk komt gewoon van de band zélf.

Grootste videoscherm ooit

Pas wanneer Pride (In the Name of Love) wordt ingezet, treedt het enorme videoscherm – het grootste ooit gemaakt – in werking en rolt de tekst van Martin Luther Kings iconische I Have A Dream-speech voorbij. We zijn twintig minuten ver en er zijn al vier wereldhits gepasseerd.

Dan kleurt het scherm bloedrood en is het tijd voor de klaterende intro van Where the Streets Have no Name. In één woord: kippenvel. Voor dat enorme videoscherm van 60 meter lang en 14 meter hoog zijn Bono en co. slechts nietige stipjes, vooral omdat het nog tot het dreigende Bullet the Blue Sky duurt voor de eerste close-up in beeld verschijnt. Vooraf zien we enkel prachtige breedbeelden die huisfotograaf Anton Corbijn opnieuw in Death Valley ging maken, de plek waar destijds de mytische hoesfoto’s voor The Joshua Tree werden geschoten.

Het uit pure gospel gewassen I Still Haven’t Found What I’m Looking For wordt door het publiek mee opgepikt, en als meteen nadien With or Without You volgt, lijkt het of de bisronde al begonnen is.

Dank aan Belgisch productieteam

Ondanks het succes van de plaat is vooral de tweede kant van The Joshua Tree geen easy listening. Het donkere, bezwerende Exit briest en klauwt als een in het nauw gedreven tijger, en ook het spirituele Mothers of the Disappeared gaat door merg en been. Bono benadrukt dat het een eer blijft om in de bakermat van “het geweldige idee dat Europa is” te mogen spelen en bedankt uitdrukkelijk het Belgische productieteam achter de tournee.

Voor het breed aangezette Red Hill Mining Town haalt U2 er – op video, weliswaar – het Ierse Leger des Heils bij als blazerssectie. Al kan het tijdens Running to Stand Still net zo goed sober en intiem. Ook Bono’s grote held Bowie wordt geëerd: meermaals duiken er flarden van zijn songs (Heroes, Where Are We Now, Starman) op in de set.

Zoals gebruikelijk is er ook ruimte voor een flinke dosis engagement. Bono praat over mensenrechten en de vluchtelingencrisis. Dat het een Beautiful Day zal zijn wanneer aids eindelijk is uitgeroeid, mensen wonen waar ze zich thuis voelen, en vrouwen evenveel kansen krijgen als mannen. Dat laatste benadrukt de band nog extra in het al even zinderende Ultraviolet, dat inspirerende vrouwen als Marie Currie, Anne Frank, Pussy Riot, Grace Jones, Patti Smith (die op hetzelfde moment in Deurne optrad), koningin Mathilde én Marleen Temmerman in de schijnwerpers zet.

Maar het meest pakkende moment uit de set is wellicht Miss Sarajevo – voor de gelegenheid in Syrië gesitueerd – waarbij een vlag met een vrouw op over de handen van het publiek wordt gedragen. Een simpel idee, maar wél een krop in de keel. Idem voor One – altijd een emo-moment – waarbij het stadion herschapen wordt tot een kolkende zee van lichtjes, en de koude rillingen opnieuw over je rug lopen. De laatste bis, I Will Follow, draagt Bono op aan Rock Werchter, het festival waar de internationale carrière van U2 ooit begon.

Ondanks de aanleiding van de tournee – het jubileum, de ronde getallen – vervalt U2 de hele avond geen moment in nostalgie zonder meer. Omdat The Joshua Tree zowel qua sound als thematiek brandend actueel blijft. De songs mogen dan 30 jaar oud zijn, ze klinken tegelijk zeer 2017. Hoog tijd dat die nieuwe plaat er is.