Laakdal / Eindhout -

Miette Dierckx heeft gisteren haar pop-upbar Villa Loco voorgesteld. De zaak is van 3 augustus tot 28 september open in het oud-gemeentehuis van Eindhout (Laakdal). De pop-up is de voorbode van een ondernemerswedstrijd van de gemeente Laakdal.