3. Rooku “Sms’jes van scholen naar ouders”

Antwerpen -

Anthony Verstraete (24), Pepijn Van de Putte (23) en Ruben Miessen (22) studeerden samen aan de Antwerp Management School en legden zich tijdens die studie toe op innovatie binnen het onderwijs. “Door te spreken met mensen in de sector, wilden we een platform uitwerken dat de communicatie tussen ouders en de school verbetert. Want e-mails, die worden vaak pas na enkele dagen gelezen en beantwoord. En een brief, die wordt al eens kwijtgespeeld.”