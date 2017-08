Nederlandse eieren besmet door bedrijf uit Weelde?

In Nederland werden al heel wat bedrijven stilgelegd nadat er fipronil in de eieren was ontdekt. Gegevens over het aantal blokkades in ons land worden voorlopig niet vrijgegeven. Foto: AFP

In Nederland zijn al 180 bedrijven met legkippen stilgelegd omdat er met het verboden insecticide fipronil besmette eieren zijn aangetroffen. Ook warenhuizen hebben al eieren uit de rekken gehaald. In ons land is er nog geen reden tot paniek, ondanks de vondst van 6.000 liter fipronil in een loods die toebehoort aan Poultry-Vision in Weelde.

“Op basis van de gegevens die we nu hebben, zien wij op dit moment nog altijd geen gevaar voor de volksgezondheid.” Dat zegt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Cijfers over het aantal bedrijven dat op dit moment in België de eierverkoop moest stilleggen omdat het insecticide fipronil er in de eieren werd gevonden, wil het FAVV niet vrijgeven: “Dat behoort tot het geheim van het onderzoek.”

In dat onderzoek stootten de speurders gisteren aan de grens in Baarle-Hertog op een loods, waar ze 6.000 liter fipronil aantroffen. De loods behoort toe aan Patrick R., zaakvoerder van Poultry-Vision in Weelde (Ravels), een firma die reinigingsmiddelen levert aan pluimveebedrijven en waar op 19 juli al een huiszoeking werd uitgevoerd. De Civiele Bescherming ruimde het goedje gisteren op.

Faillissementen

De vondst zal Patrick R., die tot op heden nog altijd ontkent dat op zijn bedrijf fipronil vermengd werd met kuisproducten voor kippenstallen, mogen uitleggen aan de onderzoekers. Die onderzoeken ook of sommige eierproducerende bedrijven misschien betrokken zijn bij de zwendel door straffere producten te vragen bij bedrijven als Poultry-Vision als bestrijdingsmiddel tegen bloedluizen. Fipronil is daar erg ­efficiënt tegen, maar omdat het toxisch is voor de mens, mag het niet worden gebruikt in kippenstallen, omdat de kippen en de eieren het opnemen.

De pluimveesector klaagt inmiddels steen en been over de blokkades van tientallen bedrijven: “Hier komen faillissementen van”, zegt Danny Coulier van de Vlaamse pluimveehouders.