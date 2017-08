Tickets voor pretparken zijn online tot 40% goedkoper

Plant u binnenkort met de kroost een bezoekje aan een pretpark, dan boekt u uw tickets best online. Tot die conclusie kwam besparingsplatform Flipit België nadat het de entreeprijzen van de twintig grootste pretparken uit België, Nederland, Frankrijk en Duitsland met elkaar vergeleek.

“Op ons besparingsplatform bieden we enerzijds acties en kortingscodes aan, anderzijds onderzoeken we ook manieren waarop mensen kunnen besparen. En de zomer leek ons een uitstekend moment om te kijken hoe mensen zo goedkoop mogelijk een bezoekje aan een pretpark kunnen brengen”, zegt Christel Heije van Imbull, het bedrijf dat onder meer het platform Flipit België beheert.

Uit de studie blijkt dat wie naar Phantasialand in Duitsland wil, het meeste geld moet neertellen. Een ticketje kost er maar liefst 46,5 euro. In de top drie van duurste pretparken staan verder nog Walibi Belgium (Waver) en de Efteling in het Nederlandse Kaatsheuvel. De goedkoopste optie is Familiepark Harry Malter (Destelbergen), gevolgd door Mini-Europe (Brussel).

Daarnaast keek het besparingsplatform nog naar de gemiddelde prijs per attractie – dan betaal je het meest in Boudewijn Seapark in Brugge – en maakte het ook een opsomming van de parkeertarieven, waarbij Plopsaland De Panne en de Efteling de uitschieters vormen.

“Bewuste strategie”

Ook het verschil tussen de online prijzen en de kassaprijzen werden vergeleken. “Online je ticket kopen is de boodschap”, raadt Christel Heije aan. “Op deze manier kun je tot wel 40% besparen. En daarbij spant Bobbejaanland de kroon. Online betaal je bij momenten slechts 19,95 euro terwijl die prijzen ter plekke oplopen tot 34 euro.”

En dat is een bewuste strategie, weet commercieel directeur van Bobbejaanland Peggy Verelst. “Wij willen digitaal zeer performant zijn. Enerzijds is dit een service naar onze klanten toe, want zo hoeven zij niet meer langs de kassa te passeren. Anderzijds is het voor ons dan weer belangrijk dat mensen op voorhand hun ticket betalen. Factoren als slecht weer of een kind dat niet zoveel zin heeft, zullen hen dan veel minder beletten om op het laatste moment af te haken. Bovendien hebben bezoekers hun geld op voorhand al uitgegeven en komen ze de dag zelf met een volle beurs naar ons pretpark.”