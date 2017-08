Nachtwerk in haventerminals dreigt te floppen

“Zolang we ’s nachts geen lege containers kunnen op- of afhalen op de terminals of we ervoor moeten betalen, heeft het nachtrijden geen zin. Als deze kwestie niet opgelost geraakt, blijft het experiment met nachtopening in de haventerminals écht niet duren.” De kritiek van logistiek ondernemer Jo Van Moer liegt er niet om, en hij krijgt bijval.

Jo Van Moer. Foto: Joris Herregods

Jo Van Moer is stichter en eigenaar van Van Moer Logistics. Zijn snel expanderende bedrijf heeft nu 950 werknemers op de loonlijst en 320 vrachtwagens rondrijden. Speciaal voor de nachtritten kocht hij zelfs honderd bijkomende opleggers, om soepel op de nieuwe situatie te kunnen inspelen. Van Moer zette eind maart ook zijn naam onder de collectieve intentieverklaring om de terminals van het Deurganckdok dag en nacht open te houden.

Maar na vier maanden blijkt het experiment van nachtopening volgens Jo Van Moer geen groot succes en zal het zonder bijsturing niet lang meer leven. Hij schreef vorige week persoonlijk alle in Antwerpen gevestigde rederijen en lijndiensten aan.

“De hele problematiek zit bij de lege containers, zoals ik in uw krant al in maart waarschuwde. Het is mooi om ’s nachts open te zijn en toe te laten dat een transporteur dan een volle container kan komen afzetten op de kade. Maar als hij leeg moet wegrijden of tot overdag moet wachten om een lege container te gaan oppikken, heeft het geen zin”, zegt Van Moer.

“Bij Antwerp Gateway (DP World) blijft de kade voor lege containers, de empty terminal, nog altijd ’s nachts gesloten. Al biedt die dan wel een korting van 10 euro voor wie ’s nachts containers aanvoert. Op de MPET-terminal (MSC/PSA) kan je dan weer wél lege containers oppikken, maar daar vraagt de uitbater 10 euro extra voor de bijkomende kosten. Zo werkt het niet.”

Minder verkeer overdag

“In mijn brief heb ik daarom voorgesteld dat de rederijen op mijn concessies in de Waaslandhaven een beperkte stock lege containers zouden opbouwen. Die kan men dan ’s nachts laten oppikken door de vrachtwagenchauffeurs die een volle container op de terminal hebben geleverd. Ik wil daar gerust voor zorgen tegen dagtarief. Dan zijn die chauffeurs met hun lading nog ’s nachts weg, dus ruim voor de files”, gaat Van Moer voort.

Noch bij het Havenbedrijf, noch bij de beroepsorganisaties konden we een reactie krijgen op de demarche van Van Moer.