Nederland draait het mes nog eens in de pijnlijke, oude Belgische wonde. De Internationale Rechtshulpkamer in Amsterdam heeft beslist dat acht verdachten in een grote drugszaak niet aan België worden uitgeleverd omdat er grote twijfel bestaat over de menswaardigheid van de levensomstandigheden in onze gevangenissen. De beslissing is gebaseerd op het vernietigende rapport van de Raad van Europa dat vorige maand uitkwam. Daarin werd vooral de situatie tijdens de grote stakingen aangeklaagd.

Dat rapport was al beschamend voor België, de Nederlandse beslissing maakt de schande nog wat groter. Al is de weigering van Nederland ook een beetje koren op de molen van Koen Geens. De justitieminister heeft de voorbije jaren geen kans laten voorbijgaan om de overbevolking in de Belgische gevangenissen op de agenda te plaatsen. Tijdens zijn bewind is het aantal gedetineerden verminderd en gaat het met de overbevolking eindelijk de goeie kant op, al is het probleem verre van opgelost. Voor Geens is deze Nederlandse uitspraak hoogst onaangenaam, maar ze biedt hem wel de kans om nog eens aan de alarmbel te trekken.

Dat deed hij twee maanden geleden ook al in een voor zijn doen emotionele toespraak in het parlement. Hij had toen bakken kritiek over zich heen gekregen omdat hij gesuggereerd had dat quota voor aanhoudingen een oplossing zouden kunnen bieden voor de overbevolking. “Blijkbaar zijn dergelijke wereldvreemde voorstellen nodig om de kwestie op de agenda te krijgen”, zei hij toen enigszins cynisch.

Hopelijk kan deze zet van de Nederlandse justitie de overbevolking ook nog eens op de agenda krijgen. En niet alleen op die van de regering, ook op die van de magistratuur en de vakbonden. Het aantal mensen in voorhechtenis is in België veel te hoog. Het kan in deze omstandigheden gewoon niet zijn dat sommige onderzoeksrechters mensen die ook kunnen worden veroordeeld tot het dragen van een enkelband, toch naar de gevangenis blijven sturen.

En laat deze uitspraak van Nederland ook een wake-upcall zijn voor de vakbonden. De Nederlandse justitie verwijst immers vooral naar de mensonwaardige toestanden tijdens de grote stakingen in de Belgische gevangenissen, niet naar de situatie in het algemeen. Het moet mogelijk zijn om met gevangenisdirecties, vakbonden en overheid een akkoord te bereiken over een minimale dienstverlening. Door de jarenlange verwaarlozing van onze gevangenissen is het al zo moeilijk om de gevangenen een gepast onderkomen te bieden. Vakbondsacties zoals we in 2016 hebben meegemaakt, kunnen echt niet meer. Een welvarend land als België moet in staat zijn om zijn gedetineerden in alle omstandigheden menswaardig te behandelen.