Betalen voor waterbus is geen probleem, de stiptheid wel

Antwerpen -

De waterbus die Hemiksem en Kruibeke met de stad Antwerpen verbindt, is dinsdag echt van start gegaan. Na de testperiode in juli is de Scheldeverbinding sinds gisteren betalend. “Schappelijk prijzen. Maar de stiptheid van de waterbus laat wel te wensen over”, zeggen de trouwe gebruikers. En die zijn al talrijk.