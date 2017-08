Kokomo City heropent op andere locatie

Hoogstraten -

De uitbaters van Kokomo City komen vier maanden nadat een zware brand hun café op de hoek van de Vrijheid en de Karel Boomstraat in de as heeft gelegd met goed nieuws. Op zaterdag 11 november organiseren ze een reünie en later volgt een nieuwe start. “Dit doen we voor iedereen die ons een warm hart heeft toegedragen”, laten Tom, Gregg en Bart via Facebook weten. “Er kwam op 31 maart een einde aan onze droom, onze wereld stortte in. Gelukkig heeft de massale steun ons door deze moeilijke tijd geholpen. We hebben gekozen voor Club Le CirQ als plaats voor de reünie. Dat is om zo dicht mogelijk bij ‘de oude Kokomo’ te zijn. Op deze avond maken we de nieuwe locatie en heropeningsdatum van Kokomo City Hoogstraten bekend.”