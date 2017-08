Lier - De Donkvrienden beloven weer voor twee toffe weekends te zorgen. Hun tot ver buiten de stadsgrenzen bekende Donkfeesten gaan op vrijdag 4 augustus voor de 88ste keer van start.

“We beginnen opnieuw met de Foute Frijdag Party. Dit keer bouwen we onze feesttent om tot een Venetiaans paleis. De Venetiaanse dresscode is die avond dus troef. We zijn benieuwd wie in het Donkpalazzo ...