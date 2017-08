“Op de catwalk voel ik me helemaal in mijn sas”

Hemiksem - Na haar vuurdoop in Miss Fashion vorig jaar, waarbij ze meteen tweede eredame werd, heeft Oryana Van de Mosselaer (18) uit Hemiksem de smaak te pakken. Op 17 september dingt ze in Plopsaland naar het kroontje van Miss Antwerpen en meteen ook naar een plaatsje in de finale van Miss België 2018.

Met haar verkiezing als second runner up in Miss Fashion evenaarde de 18-jarige schone, die in september aan haar studies rechtspraktijk begint, de prestatie van mama Veerle, in het verleden tweede eredame ...