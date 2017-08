Brandweer pompt water over in visvijver

Bornem / Hingene - Het peil in de visvijver in de Wielstraat in Hingene is de voorbije dagen flink gedaald. De brandweer pompte dinsdagavond in allerijl water van een andere vijver over.

Leden van visclub De Platte Pen sloegen dinsdagavond alarm omdat er alweer dode vissen uit de vijver waren gehaald. Het ging onder meer om snoeken en paling. “Het waterpeil van onze visvijver is door de droge en warme zomer tot een dramatisch laag niveau gedaald. In onze vijver staat nog amper één meter water. Op sommige plaatsen in onze 2,5 hectare grote vijver is het zelfs nog erger gesteld. Alleszins veel te weinig voor de vissen die hier rondzwemmen”, klinkt het bij de club.

Normaal gezien staat de visvijver in verbinding met een vijver vlakbij zodat het waterpeil altijd op niveau blijft. “Maar ook in de andere vijver is het waterniveau flink gedaald. Door het slib aan de zijkanten geraakt het water zelfs niet meer in onze visvijver. Uiteindelijk was de enige oplossing om water van de ene vijver in de andere over te pompen. Daarom hebben we de hulp van de brandweer ingeroepen.”

De post Bornem van hulpverleningszone Rivierenland zette voor de klus een zware pomp in. “In de aanpalende vijver stond het water nog een zevental meter hoog. Het water is naar de visvijver overgepompt. Daar is het met een zwaar waterkanon op het wateroppervlak gespoten. Niet alleen kwam er daardoor veel water in de vijver terecht, bovendien was het goed voor het zuurstofgehalte in het water”, licht sergeant Gerrit Buggenhout van de brandweer toe. De brandweer pompte duizenden liters water over.