Jeugdcentrum Moevement bestaat vijftien jaar: “Jongeren moeten zich hier creatief kunnen uitleven”

Lier -

Hou je als tiener of prille twintiger maar eens twee, soms drie maanden bezig tijdens de zomervakantie. Je kan niet de hele dag voor de buis hangen of elke avond een lokaal terras bezoeken. Het jeugdhuis kan dan een oplossing bieden. In Lier neemt De Moeve die taak nu al vijftien jaar op zich.