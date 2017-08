Puurs - Elke zondag kunt u tussen Dendermonde en Puurs een authentieke stoomtrein zien rijden langs een veertien kilometer lange spoorlijn die zich door de prachtige natuur van het Scheldeland en Klein-Brabant kronkelt. Wie durft, kan voor een dagje stoker/machinist zijn.

Toevallige passanten kijken raar op als ze in Sint-Amands of Puurs voor een gesloten overweg staan en er plots een oude stoomlocomotief voor hun neus voorbij davert. Het is geen trein van de NMBS, maar ...