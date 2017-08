Heemmuseum toe aan opfrisbeurt

Heist-op-den-Berg - Het heemmuseum op het Kerkplein in Heist-centrum is toe aan een opfrisbeurt. Heemkring Die Swane melde namelijk bij het gemeentebestuur dat de ramen van de voorgevel en de plankenbekleding bovenaan de nok in slechte staat zijn.

Het gebouw is eigendom van de gemeente, die dus ook instaat voor het onderhoud. “Nog dit jaar worden aan de ramen enkele herstellingswerken uitgevoerd in eigen beheer", meldt het schepencollege. "De technische dienst krijgt opdracht om een uitgebreide raming op te maken voor het vervangen van de ramen en het herstellen van de beplanking. Deze restauratiewerken zullen dan mee opgenomen worden in de budgetbesprekingen voor 2018."