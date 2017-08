Amerikaanse diplomaten trekken uit twee gebouwen bij Moskou

De Amerikaanse ambassade heeft dinsdag in de buurt van Moskou twee gebouwen ontruimd, waarvan het Amerikaans personeel gebruikmaakte. Dat is een gevolg van de maatregel van Rusland om de twee landhuizen vanaf 1 augustus te sluiten. En dat is dan weer het antwoord van Moskou op de door het Amerikaans Congres goedgekeurde sancties tegen Rusland.