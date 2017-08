Belgische wegpiraat veroordeeld tot jaar cel in Frankrijk, ook vader bestraft

Een Belgische wegpiraat is zondag in Frankrijk opgepakt na een achtervolging van meer dan 100 kilometer op de snelweg door de gendarme. Hij is dinsdag veroordeeld tot een jaar cel, zo werd vernomen bij het parket.

De 21-jarige bestuurder werd met 163 kilometer per uur geflitst in het departement Côte-d’Or. Hij weigerde te stoppen, berichtte een regionale krant. Hij is 113 kilometer verderop onderschept, in het naburige departement Saône-et-Loire. De bestuurder haalde pieksnelheden tot 230 kilometer per uur.

De vader van de bestuurder, een vijftiger die ook in de wagen zat, is veroordeeld tot zeven maanden effectieve celstraf voor medeplichtigheid door de rechtbank van Mâcon.

De moeder en de nicht van de bestuurder, die ook in de wagen zaten, moesten zich niet voor de rechtbank verantwoorden. Alle inzittenden waren Belgen.