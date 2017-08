Truckers aangevallen op parkeerplaats langs E17: “Het leek wel een knokploeg”

Langs de E17 op een parkeerterrein nabij Gentbrugge zijn een heleboel truckers aangevallen. De politie bevestigt het incident, volgens de betrokken truckers waren het illegale migranten. “Het leek wel een knokploeg”, vertelt Remco Bruinier aan Het Nieuwsblad.

Op de parking langs de E17 in Gentbrugge zijn in de nacht van maandag op dinsdag enkele vrachtwagenchauffeurs het slachtoffer geworden van een schermutseling. Dat bevestigt de Gentse lokale politie, die geen verdere details geeft over het lopende onderzoek. Volgens een van de betrokken chauffeurs, Remco Bruinier was het een regelrechte “knokploeg”.

“Ze gingen als beesten tekeer”, vertelt de Nederlandse chauffeur, "ik zag een groep mannen over het terrein lopen en op vrachtwagens slaan, beuken. Ze sloegen spiegels kapot en hebben ook met glazen potten gegooid. Ook op een mobilhome die er geparkeerd stond hebben ze staan beuken.”

“Ze werken hun frustratie uit op de zwakste schakel, wij, de truckers.” Foto: RR

In de bosjes verdwenen

Remco is in zijn cabine gebleven en heeft meteen de politie gebeld. “Het duurde even voor ze konden komen, de wegpolitie was bezig met de afhandeling van een dodelijk ongeval en daarom moest de politie van Gent komen. Toen de agenten ter plaatse kwamen, namen de migranten de benen, ze verdwenen in de bosjes en in de weiden.”

Wat de bedoeling van de mannen was, is alsnog niet duidelijk. Volgens Remco handelen ze uit frustratie. “Omdat ze niet meer naar Engeland kunnen reizen, Calais is gesloten en dan werken ze hun frustratie maar uit op de zwakste schakel in de keten, wij, de truckchauffeurs. Sinds ze in Calais zoveel controles uitvoeren, is het probleem enkel maar opgeschoven, naar België. Het is werkelijk triest dat de politie en de politiek zo weinig doet, moeten er doden vallen voor ze écht ingrijpen?”

Finaal toegetakeld

Volgens Remco is het een klein mirakel dat er geen doden zijn gevallen. “Toen ze aan het beuken waren op die vrachtwagens zijn een aantal chauffeurs uitgestapt, ook een Poolse chauffeur. Ze hebben hem zo zwaar toegetakeld dat hij op de snelweg is gevlucht, het was echt erg. Ze stonden met vier man erop te stampen en slaan, opgejaagd wild. Uiteindelijk is hij kunnen ontkomen en is hij terug in zijn cabine kunnen kruipen. Hij is dan als een gek weggereden. Twee andere truckers, zijn hem uit angst met piepende banden gevolgd.”

Georganiseerde criminelen

Volgens Remco is het geen alleenstaand geval. “Ik ken collega’s die bij Brussel en in Drongen ook al aangevallen zijn geweest. De schrik zit er goed in want kijk, ik ben geen kleine jongen en ben van ‘den duvel’ niet bang, maar dit win je niet, al heb je een ijzeren staaf of koevoet in je cabine, je kan het niet halen van zo’n grote bende mannen. En zeg me niet ‘dat is van alle tijden’. Zo’n twintig jaar geleden heb ik voor het eerst illegale verstekelingen in mijn oplegger gevonden. Die mensen waren daar toen ingekropen zonder dat ik het wist, dat waren arme gezinnetjes op zoek een beter leven, maar deze mannen zijn gewoon georganiseerde criminelen. Het enige waar ik me mee had kunnen verdedigen is een pistool, maar dat mag niet van wet. Het is te gek voor woorden dat wij truckchauffeurs ons zouden moeten gaan bewapenen om te werken in Europa.”