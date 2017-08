Ongeduldige bestuurder neemt onverwachte duik omdat hij koste wat kost als eerste aan wal wil

Een ongeduldige automobilist had plots natte voeten toen hij niet kon wachten om als eerste van een veerboot te rijden. Hij had blijkbaar niet gezien dat de boot nog niet volledig aangemeerd was, waardoor hij met auto en al in het water plonsde, ondanks verwoede pogingen van het havenpersoneel om hem te stoppen. Er raakte uiteindelijk niemand gewond en de auto werd netjes uit het ruime sop gevist.