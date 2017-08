Trajectcontroles op 20 kilometer Mechelse wegen

Mechelen - Op twee locaties in Mechelen zijn vandaag de trajectcontroles van start gegaan. Tegen eind dit jaar moeten er veertien actief zijn, op twintig kilometer Mechelse wegen.

Zowel op de Liersesteenweg als op de as van en naar Kapelle-op-den-Bos in Hombeek meten camera’s met nummerplaatherkenning de snelheid. Daar zijn ze al geijkt. “En dat heeft al meteen effect. In Hombeek-dorp houden bestuurders zich mooi aan de zone 30 merkte ik zelf”, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld).

Gedurende de eerste maand krijgen overtreders nog geen boete, maar ze krijgen wel een waarschuwing in de bus. Tenzij bestuurders er een spelletje van maken en verschillende overtredingen begaan. “Dan kunnen politie en parket wel optreden. We leven tenslotte in een rechtsstaat”, stelt Somers.

Vanaf oktober volgt een nieuwe reeks trajectcontroles. Eind dit jaar moeten er in totaal 59 ANPR-camera’s staan, goed voor twintig kilometer gecontroleerd gebied. “Op zeven kilometer van die trajecten voeren we ook vrachtwagensluizen in”, zegt de burgemeester nog.

Mechelen investeert 1,5 miljoen euro in het project. Het geld van toekomstige boetes gaat niet naar de stadskas, maar naar het federaal boetefonds.