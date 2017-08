Hoewel Lierse het meeste aantal punten verzamelde in de reguliere competitie, wist de club vorig seizoen niet te promoveren. Dat was een enorme tegenslag voor de Pallieters, maar de pagina is omgedraaid en Lierse begint met nieuwe moed aan het nieuwe seizoen. Op de eerste speeldag wacht een verplaatsing naar een fel vernieuwd OH Leuven. Volg de wedstrijd hier op de voet vanaf 20:30.

OH Leuven 2 - 2 Lierse