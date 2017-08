Vier broertjes en zusjes van de Italiaanse Vogue op de fles

Heel wat magazines zitten nog altijd in de hoek waar de klappen vallen en dat is ook in Italië het geval. Uitgever Condé Nast heeft zonet aangekondigd dat het L'Uomo Vogue, Vogue Bambini, Vogue Sposa and Vogue Gioiello zal opdoeken.

Met het verdwijnen van L'Uomo Vogue, Vogue Bambini, Vogue Sposa and Vogue Gioiello sneuvelen de vier zustermagazines van Vogue Italia. Enkel het hoofdnummer met vrouwenmode blijft bestaan en de magazines voor mannen, kinderen, bruidsmode en juwelen worden stapje per stapje afgebouwd. Uitgever Condé Nast heeft aan WWD laten weten dat het elke maand een werknemer zal ontslaan en zo de redactie zal decimeren. Om hoeveel ontslagen werknemers het uiteindelijk zal gaan, is onduidelijk.

Het grootste van de magazines dat zal verdwijnen is L'Uomo Vogue dat ongeveer 300.000 abonnees telt. Of er voortaan meer mannenmode opgenomen zal worden in Vogue Italia is nog niet bekend.