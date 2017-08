Werken aan nieuwe fly-over van R6 in Mechelen starten op 16 augustus

Mechelen -

In Mechelen gaat op 16 augustus de bouw van de nieuwe fly-over op het kruispunt van de R6 met de Liersesteenweg (N14) van start. Eerst vernieuwen en verplaatsen de nutsmaatschappijen hun leidingen, vanaf 11 september is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan de beurt met de bouw van de op- en afritten van de brug die de R6 over de Liersesteenweg moet leiden. Het vernieuwde kruispunt moet volgend najaar klaar zijn.