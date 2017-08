Nederland levert geen gevangenen meer uit na vernietigend rapport over Belgische cellen

Nederland schort alle uitleveringsverzoeken van verdachten aan België op, tot er meer duidelijkheid is over de omstandigheden in de Belgische gevangenissen. Dat heeft de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank in Amsterdam dinsdag beslist. Reden is het vernietigende rapport van het antifoltercomité van de Raad van Europa, waarin ons land vorige maand fors op de vingers werd getikt voor de toestand in de gevangenissen tijdens stakingen.

De concrete aanleiding was een verzoek van een Antwerpse onderzoeksrechter om acht verdachten die in Nederland verblijven over te leveren. De acht worden hier verdacht van deelname aan een criminele organisatie die drugs smokkelt vanuit Zuid-Amerika naar Europa, onder meer via de Antwerpse haven.

De verdachten in kwestie blijven voorlopig dus in Nederland en ook alle andere uitleveringsverzoeken van ons land worden voorlopig tegengehouden, besliste de rechtbank in Amsterdam. De rechter hield daarbij niet alleen rekening met het bewuste rapport van de Raad van Europa, maar ook met “berichten in Belgische media over overbevolking in de gevangenissen”. Onze noorderburen willen nu eerst meer duidelijkheid over de detentieomstandigheden in de Belgische gevangenissen. De Nederlandse officier van justitie moet daarover meer informatie inwinnen.

Het antifoltercomité van de Raad van Europa publiceerde vorige maand een rapport waarin het de toestand in de Belgische gevangenissen, en dan vooral tijdens stakingen, aanklaagt. De Raad heeft het daarin onder meer over een “onmenselijke of vernederende behandeling” van Belgische gedetineerden en noemt de toestand in onze gevangenissen “ongezien”.

In mei en juni vorig jaar voerden de cipiers, voornamelijk in de gevangenissen in Franstalig België, wekenlang actie tegen de rationaliserings- en besparingsplannen van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Veel gevangenen kregen daardoor onvoldoende medische zorgen, en ook douches, warme maaltijden en wandelingen op de binnenplaats waren beperkt.

De federale regering beloofde toen voor eind 2016 werk te zullen maken van een gegarandeerde minimale dienstverlening in het gevangeniswezen, maar werd in april nog door datzelfde antifoltercomité op de vingers getikt omdat er nog geen wetsontwerp in die zin werd ingediend.