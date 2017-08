Spookachtige dief probeert beveiligingscamera te omzeilen met originele vermomming, maar valt toch door de mand

Een Chinese man had een geniaal idee om een beveiligingscamera te omzeilen, maar werd ondanks zijn vermomming toch herkent door de politie. Nadat de man recht in de camera had gekeken, kwam hij even later terug in de gedaante van een spook. Hij viel echter onmiddellijk door de mand en werd een poosje later in de boeien geslagen.

De dief dacht blijkbaar dat hij zijn identiteit makkelijk kon verhullen door een gordijn naar beneden te halen en zich te vermommen als spook, nadat hij de beveiligingscamera had ontdekt tijdens een nachtelijke excursie in een flatgebouw.

Op de beelden van de bewakingscamera is te zien hoe de man duidelijk en volledig herkenbaar naar de camera kijkt, maar uiteindelijk de benen lijkt te nemen. Enkele minuten later verschijnt echter een mysterieuze gedaante van dezelfde lengte en lichaamsbouw, gehuld in een wit, spookachtig kleed.

De politie was echter niet bijgelovig genoeg om zich bij de neus te laten nemen en was in een mum van tijd ter plaatse. De agenten ontdekten dat de dief een gordijn had losgesneden om zijn verkleedpartijtje te organiseren. Het koste hen weinig moeite om het ‘spook’ op te sporen, aangezien de verdachte recht in de camera had gekeken bij zijn eerste verkenning. Tijdens zijn ondervraging gaf hij de poging tot inbraak toe en bekende in dezelfde adem nog enkele andere misdrijven.

Ondanks deze ‘overtuigende’ vermomming, slaagde de man er niet in iets te stelen in het flatgebouw, maar hij zal de komende weken toch in de cel kunnen rondspoken.