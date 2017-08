Barcelona en Neymar op ramkoers: Barça blokkeert miljoenenpremie van Braziliaan

FC Barcelona heeft een premie van 26 miljoen euro die aan Neymar was beloofd bij zijn contractverlenging laten blokkeren. De Spaanse topclub wil eerst afwachten of de Braziliaan in Catalonië blijft, dan wel of hij zijn veelbesproken recordtransfer naar PSG realiseert. Neymar zelf zat dinsdag alvast op het vliegtuig richting Spanje.

De voorbije dagen werden steeds meer details bekend over de nakende transfer van Neymar naar PSG. De Braziliaan zou na de voorbereiding met Barcelona naar China vliegen voor enkele sponsoractiviteiten, maar één van die sponsors annuleerde het evenement omdat “Neymar en zijn entourage het te druk hebben met transferbeslommeringen”.

De transfer naar PSG leek dan ook in kannen en kruiken. Na het uitstapje naar China zou Neymar op een vliegtuig stappen richting Qatar, waar hij na een gesprek met de eigenaar van PSG zijn medische testen zou afleggen. Daarna zou PSG de superster voorstellen met de nodige grandeur in Parijs. Van de medische testen kwam echter niets in huis, tenminste als we de Instagram van Neymar mogen geloven.

Na China stapte hij met zijn entourage op een vliegtuig naar Dubai, waar hij drie uur lang gezelschapsspelletjes speelde in de terminal en zich amuseerde met allerlei Instagramfilters. Vervolgens postte Neymar een foto van in het vliegtuig, met daarbij een vlaggetje van zijn volgende bestemming: Spanje. Om opnieuw aan te sluiten bij Barcelona. In afwachting van de miljoenentransfer, of blijft Neymar gewoon bij Barcelona? De tijd zal het uitwijzen...