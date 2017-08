LIVE. Kan Antwerp met AA Gent opnieuw een topploeg temmen?

Antwerp sleepte bij zijn langverwachte terugkeer in de hoogste voetbalklasse een onverhoopt punt uit de brand tegen landskampioen Anderlecht. Vandaag wacht met AA Gent alweer een klepper van formaat. De Gentenaars hebben duidelijk nog niet de goede vorm te pakken en dus is een nieuwe stunt voor de Great Old niet ondenkbaar. Beleef de sfeer voor de wedstrijd en volg de wedstrijd (start 14:30) hier op de voet.

Volg hier de ontwikkelingen in de wedstrijd, via onze live-verslaggever, bekijk tijdens de wedstrijd al de meest opmerkelijke fases en bekijk vanaf 23 uur de wedstrijdsamenvatting.

AA Gent 0 - 0 Antwerp