Saoedi-Arabië onthult plannen voor toeristisch project dat groter is dan België

Saoedi-Arabië is van plan aan de Rode Zee een toeristisch project uit te bouwen van meer dan 30.000 vierkante kilometer. Het koninkrijk wil op die manier minder afhankelijk worden van olie.

Bedoeling is een 50-tal eilanden om te vormen tot een luxueuze vakantiebestemming, met als trekpleisters stranden, slapende vulkanen, natuurschoon en snorkelen tussen koraalriffen.

De Saoedi’s willen met de werken beginnen in het derde kwartaal van 2019, om eind 2022 de eerste fase van het project te hebben afgerond, inclusief luxehotels en residenties en de nodige logistieke infrastructuur, aldus een officiële mededeling.

De toeristische ambities kaderen in de inspanningen van kroonprins Mohammed bin Salman om de grootste Arabische economie te hervormen, nu de olieprijzen kelderen. De kroonprins is de architect van de “Visie 2030” die de economie van het land meer moet gaan diversifiëren. Saoedi-Arabië is de grootste exporteur van ruwe olie ter wereld, maar de prijsdaling vorig jaar zadelde het koninkrijk op met een groot overheidstekort.

Het project - onder de werktitel ‘Red Sea Project’ - moet meer dan 35.000 jobs opleveren en omgerekend 4 miljard dollar bijdragen tot het Saudische bbp. Het zal meer dan 30.000 vierkante kilometer groot zijn en op die manier net iets groter zijn dan ons land.