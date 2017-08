Zwemwater De Nekker prima in orde: “Je hoeft niet naar zee”

Mechelen - Het zwemwater in het provinciaal recreatiedomein De Nekker is prima in orde. “Kom gerust een duik nemen, je hoeft niet naar de zee”, zegt PIH-microbioloog Rudy Calders die een staal kwam afnemen.

Gedeputeerden Rik Röttger en Bruno Peeters kwamen dinsdagvoormiddag het onderzoek van nabij volgen. “Bij dit onderzoek analyseert ons Provinciaal Instituut voor Hygiëne het zwemwater onder meer op de aanwezigheid van gevaarlijke bacteriën. Hier plonsen bij mooi en warm weer duizenden zwemmers in het water. Het is een must om de waterkwaliteit op geregelde tijdstippen te controleren en te analyseren. Zo worden jaarlijks meer dan 3.000 zwemwaterstalen genomen”, zegt Rik Röttger.

Foto: LDN

“De resultaten zijn over het algemeen prima. Liefst 98 % van het water van de gecontroleerde zwemvijvers voldoen en er doen zich zelden problemen voor. Alleen na felle regenbuien of zware onweders is er een kans op verhoogde aanwezigheid van fecale indicators in zwemvijvers. Toestanden zoals in de Ourthe, waar er veel instroom is van andere bijrivieren, hoeven we op onze gecontroleerde zwemvijvers zoals hier in De Nekker niet te vrezen”, zegt gedeputeerde Bruno Peeters.

PIH-microbioloog Rudy Calders doet met een schepstok, voorzien van een flessenhouder, een eerste meting in het Nekkerwater. “Dit gaat om een meting van het zuurstofgehalte. We stellen hier een ph van 8.2 vast, dat is dus zeer goed zwemwater. Deze eerste vaststellingen zijn dus goed. Dan gaan we in ons labo verder met het bacteriologisch onderzoek in ons labo van de provincie”, zegt Calders.

In de zomer duiken jaarlijks zo’n 30.000 zwemmers het Nekkerwater in. Die hoeven zich voor de rest van de vakantie dus geen zorgen te maken.