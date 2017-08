Tientallen mensen tekenen petitie voor behoud Frituur ’t Steen

Antwerpen - De legendarische Frituur ’t Steen op het Steenplein in Antwerpen verdwijnt in september. Het stadsbestuur verlengde eind vorig jaar de concessie voor het frietkraam niet, in het kader van de heraanleg van de Scheldekaaien. Eigenaar Luc Van Ranst geeft de strijd niet op en is een petitie gestart, die op enkele dagen tijd al door meer dan 250 mensen werd getekend.

“Onlangs werd de frietkotcultuur erkend als immaterieel cultureel erfgoed en net nu moet het authentiek frietkraam ‘t Steen aan het Steenplein in Antwerpen verdwijnen”, klinkt het. “De reden dat het contract na bijna 10 jaar niet verlengd wordt, is omdat het kraam “te alledaags” is in combinatie met de geplande werken aan Het Steen. Om diversiteit te verkrijgen, is het net van belang om de originele frietkramen te behouden of een nieuwe locatie te geven”, meent uitbater Van Ranst.

Van Ranst startte daarom een petitie, en vraagt om het behoud van zijn frietkraam of een relocatie naar het Sint-Jansvliet, het pleintje voor de voetgangerstunnel. Op vier dagen tijd tekenden al tientallen mensen de petitie ‘Red Frituur ’t Steen in Antwerpen’.