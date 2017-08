Min Hee Bervoets bevallen van zoontje Max

Min Hee Bervoets (32), bekend van ‘So You Think You Can Dance’ en iets minder bekend van ‘The Band’, is bevallen van een zoontje. Het baby’tje weegt 2.850 gram en zowel hij als de mama stellen het goed, meldt Het Laatste Nieuws. Eerder had de succesvolle choreografe op VTM al live haar zwangerschap bekendgemaakt.

Min Hee is al vijf jaar samen met haar partner Michel Froget (44) , ook een succesvolle danser en choreograaf. “ De twee leerden elkaar kennen in 2012 tijdens een opname van tv-programma ‘The Ultimate Dance Battle’. “We hebben elkaar daar echt gevonden.”

Min Hee Bervoets kondigde haar zwangerschap aan in een liveshow van het VTM-programma ‘The Band’. Toen de presentator Min hee toesprak begon hij plots over vier nieuwe andere juryleden. Het hele publiek was verward en dus zei hij enthousiast: “Min Hee wordt Plus Hee! Ze is voor de eerste keer in verwachting.”