Zes boeiende wandeltochten door de Kempen

De Kempense natuur is één groot wandelparadijs. Dat kan u op eigen houtje ontdekken met de wandelkaart in de hand, maar dit weekend ook op een van deze zes georganiseerde tochten in de regio.

1. Weg met J.

Wat: Natuurpunt Lille verlaat voor deze wandeling de eigen gemeente, want dit keer trekt het gezelschap naar de Snepkensvijver op de grens van Herentals en Lichtaart (Kasterlee). Daar ontdekt de groep het mooie gebied.

Praktisch: woensdag 2 augustus van 9u tot 12u met vertrek aan Achterstehoek 47 in Lille

Prijs: gratis

2. Schemerwandeling

Wat: We starten met een boeiende presentatie over de bewoners van Hertberg, daarna gaan we met domeinwachter Noach op ontdekking in het bos. Tijdens deze schemerwandeling gaan we in de eerste plaats op zoek naar reeën en naar hun sporen. Wie weet horen of zien we bij het vallen van de avond nog (sporen) van andere dieren, zoals de vos, een vleermuis of een uil.

Praktisch: zaterdag 5 augustus om 19.30u in provinciaal groendomein Hertberg, Diestsebaan 28 in Herselt

Prijs: gratis

3. Reeënbronst- en nachzwaluwwandeling

Wat: Een mysterieuze avondwandeling, zegt je dat iets? Je wordt daarop uitgenodigd door de Natuurpunt vogelwerkgroep en studiewerkgroep van het Landschap de Liereman. We gaan met Ward Machielsen en Raf De Houwer op zoek naar bronstige reeën en snorrende nachtzwaluwen.

Praktisch: zaterdag 5 augustus om 19u met vertrek aan bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43 in Oud-Turnhout

Prijs: gratis

4. Wandelboottocht

Wat: Beleef een unieke wandeltocht in de natuurgebieden Blakheide, Eksterheide in Beerse en De Leeuwerk in Brecht waarbij je het eerste deel van het traject al varend over het kanaal Dessel-Schoten kan afleggen

Praktisch: zaterdag 5 augustus van 10u tot 18u met vertrek aan brug 6 op Den Hout in Beerse

Prijs: 3 euro, inschrijven via 014.60.07.70, toerisme@beerse.be

5. Vlindermee

Wat: Naar aanleiding van het Grote Vlinderweekend staat de maandelijkse natuurwandeling van Natuurpunt Nete & Aa in het teken van de vlinders. We gaan onder leiding van Guy Bellens en Herman Puls op zoek naar de talrijke vlinders die hier nog voorkomen.

Praktisch: zondag 6 augustus om 13.30u op de Dijkbaan in Vorselaar

Prijs: gratis

6. Op Stap met Stabbel

Wat: Stabbel neemt families met kinderen op sleeptouw tijdens mogelijke tochten over 5 of 12 kilometer. Voor gezinnen met kinderen is er een zoektocht met doe-opdrachten.

Praktisch: zondag 6 augustus van 8u tot 15u in recreatiedomein Keiheuvel, 17de Escadron Licht Vliegwezenlaan 14 in Balen

Prijs: 3 euro