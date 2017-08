Ben Hermans breekt pols, teen, borstbeen en drie tanden na zware val in Polen

Ben Hermans heeft een hele waslijst aan breuken en blessures opgelopen na een zware val in de Ronde van Polen. De renner van BMC brak zijn pols, teen, borstbeen en drie tanden, terwijl hij ook kneuzingen in het gezicht opliep. Hij moet de fiets zeker vier tot zes weken aan de kant laten.

Hermans smakte maandag tegen de grond tijdens de afdaling van de eerste klim. In een bocht moest hij uitwijken voor een andere renner en raakte daarna vol de vangrail. Na zijn val werd de onfortuinlijke BMC-renner overgebracht naar het Szpital Wojewodzki-ziekenhuis. Daar brachten scans meerdere breuken aan het licht.

De winnaar van de Ronde van Oman brak onder meer drie tanden, zijn rechterpols en de dikke teen van zijn linkervoet en hij liep ook een breukje op in het borstbeen. Daarnaast heeft Hermans schaafwonden over het hele lichaam.

Quick picture from the moment that my face was still looking pretty goodPretty ok with only small fractures shown at the moment. Medical report tomorrow from team doc. Thanks for the support! P.S.: no pic tomorrow with swollen face. Thx #polishhospital #cantgetnosleep Een bericht gedeeld door Ben Hermans (@hermansben) op 31 Jul 2017 om 4:45 PDT

Teamarts: “Hij heeft nog geluk gehad”

“Gelukkig werden geen breuken in de ruggengraat of interne bloedingen vastgesteld. Ben heeft dus vrij veel geluk gehad”, legt BMC-dokter Daniele Zaccaria uit. “Ben verloor even het bewustzijn na de crash. We volgen zijn hersenschudding van dichtbij op en daarom blijft hij onder observatie.”

Volgens de teamarts van BMC zal Hermans ‘zeker vier tot zes weken’ van de fiets moeten blijven. De renner zal naar een groter ziekenhuis in Krakau of naar België worden overgebracht wanneer de omstandigheden het toelaten. “Voorlopig is er geen operatie nodig”, besluit de dokter.

Hermans: “Bewegen niet vanzelfsprekend”

Op de BMC-website legt Ben Hermans uit hoe de val kon gebeuren. “We waren in de afdaling van de eerste klim aan een hoge snelheid. Er kwam een ruime bocht aan en enkele renners panikeerden en gingen hard in de remmen. De bocht was niet eens zo gevaarlijk, maar ik reed vlak achter een renner en moest uitwijken naar rechts, ging zo uit de bocht en knalde tegen de vangrail.”

De ex-winnaar van de Brabantse Pijl (2015) kon maandagnacht enkele uren slapen. “Maar ik heb veel pijn, vooral aan mijn gebroken tanden en mijn gebroken pols. In mijn andere arm heb ik spierpijn, dus mijn armen bewegen lukt nu niet al te best. Door mijn gebroken borstbeen is bewegen evenmin vanzelfsprekend. Het is zeker een ontgoocheling om zo uit te vallen.”

Hermans had van de Ronde van Polen een doel gemaakt. Twee jaar geleden werd hij er nog derde in de eindstand.